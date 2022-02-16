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珠海市祭出檢舉獎金 防堵港人偷渡傳播病毒

中央社 / 香港16日

針對近日有個別港人偷渡到中國大陸並因此傳播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，鄰近香港的珠海市提供反偷渡舉報獎金，最高達人民幣10萬元（約新台幣43.9萬元）。

多家媒體今天報導，近日有人從香港偷渡到中國大陸，導致疫情擴散。

「香港01」報導，14日有15人從香港偷渡至珠海市，其中有人確診。據報導，當局已追蹤到12人，而在這批偷渡客中，有2人在湖南被驗出對COVID-19呈陽性、2人在廣州驗出陽性。

根據中央社記者獲得的訊息，珠海市防疫部門高度關注港人偷渡傳疫的情況，已下達指示，要求各方做好防堵工作，並提供線索舉報獎金，如果抓獲1人，舉報人可獲獎金1萬元；如果查獲整船交通工具，可獲10萬元。

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