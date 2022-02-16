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香港疫情大爆發 逾萬染疫者在家等候入院

中央社 / 香港16日電
香港爆增多起新冠肺炎確診者。（中新社）
香港爆增多起新冠肺炎確診者。（中新社）

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，據報導，由於床位不足，目前有超過1萬名確診者和檢測初步呈陽性者只能在家等候住院。

1月初香港爆發第5波疫情，衛生官員昨天指出，仍有許多確診者和檢測初步呈陽性者未能入住醫院接受治療。

多家媒體今天引述消息報導，在家等候住院的確診者和初步呈陽性者累計多達1萬2000人，他們被官方告知居家隔離，未能獲得適時照料。

由於香港住屋狹小，確診者、檢測初步呈陽性者留在家中等候時，恐容易將病毒傳染給家人，令情況更糟。

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