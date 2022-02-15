香港再添1619例確診 一採陽性約5400例再創新高

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例居高不下，今天新增1619例確診，全部是本土病例。另外，一採陽性約5400例，再創兩年多疫情以來新高。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上指出，新增1619例確診病例全部是本土病例，大部份是Omicron變異病毒株。另外，一採陽性約5400例，相信這些病人未獲安排送院。

由於染疫市民近日突然增多，官方化驗所處理能力有限，因此每天公布的確診病例和一採陽性病例數目有很大出入。

張竹君表示，約5400例一採陽性病例中，約4000多個樣本，已於昨天送抵衛生防護中心公共衛生化驗服務處，其餘樣本仍未送達，期望今晚內可以完成，明天公布。

她指，目前有75%病例，仍然可以在24小時內完成覆檢並確診；但有約650個於13日接收到的樣本，到14日仍然未能正式確診，已經加派人手和延長工作時間，希望可以應付需求。

這意味著如果全部約5400例一採陽性病例的樣本今晚完成覆檢，明天確診病例數目可能會再創新高。

面對衛生署的檢測需求龐大，張竹君表示，醫管局的化驗結果一直都很高質素，並無出現假陽性，決定日後由醫管局化驗的樣本，毋須再經由衛生署覆檢，以加快流程。衛生署每日可減省最少500至1000個樣本的覆檢程序。

她又說，由私人檢測承辦商進行的核酸檢測，結果呈初步陽性，仍然要由衛生署覆檢。但若確診病例數目不斷急速上升，例如增至單日確診1萬例，需再考慮是否改變做法。

醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上公布，目前有2482名確診病人在公立醫及其他臨時設施接受治療，公立醫院隔離病床使用率已接近最高負荷的90%。

因應等候入院的確診或一採陽性病人數目龐大，何婉霞表示，已開設7間「指定診所」接收等候入院病人求診，明天開始運作。病人如果出現病徵，包括發燒、咳嗽、喉痛，可以電話預約求診。

另外，為正等候入院病人而設的電話熱線已經開通，解答有關感染控制及醫療問題。

何婉霞並說，今天有超過100名醫護人員確診，他們都是在家裡或其他地方受到傳染。現時仍有8名患者危殆，包括一名3歲女童。

自上月初起，香港爆發第5波疫情，單日確診病例自本月9日起開始突破1000宗，並且多次創兩年多疫情以來的新高。