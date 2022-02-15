港府官員家傭檢測初步陽性 李家超居家隔離
香港政府政務司長李家超的家庭外傭對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的快速測試初步呈陽性，李家超現已進行居家隔離。
政務司長辦公室發言人今天公布，李家超家中家庭外傭在病毒快速測試中初步呈陽性，目前正化驗深喉唾液樣本。
發言人說，李家超及家人已進行病毒快速測試，結果為陰性，但會盡快進行深喉唾液樣本化驗；為了謹慎起見，李家超已回家進行居家隔離。
根據港媒報導，李家超原定今天下午透過視訊方式出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款，現改由商務及經濟發展局長邱騰華代為帶領相關官員出席。
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