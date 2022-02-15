疫情嚴峻 港府將把公屋改作隔離用途
香港行政長官林鄭月娥今天公布，當局將會把一些剛落成的公共房屋暫時改作隔離用途，接收COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的初步確診者。
她在記者會上說，這些公屋位於新界粉嶺的皇后山邨，以及葵景邨恆景樓，部分大樓將改作隔離設施，預計可提供約3000個房間。
當局也會與酒店業商討，把整棟酒店用作社區隔離設施，目標是爭取數千至1萬個房間。此外，港府也在研究把大學宿舍改作社區隔離設施。
林鄭月娥同時公布，政府已成功採購超過1億套快速抗原測試包，將會逐步派發給市民使用；這些測試包來自大陸，供應沒有問題。
她說，稍後預計每天將會使用1百萬個測試包。
林鄭月娥重申，港府抗疫的目標仍是「動態清零」，並呼籲市民保持信心，減少外出，做好防護，盡快接種疫苗。她強調，政府不會封城。
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