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香港疫情延燒 單日確診突破2千例大關創新高

中央社 / 香港14日電

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數居高不下，今天新增個案更高達2071例，創下疫情爆發以來單日新高；此外，還有4500人被初步檢測出陽性反應。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指出，新增確診病例中僅19例為海外移入，其餘都是本土感染病例，且大部分Omicron變種病毒。

香港醫院管理局高層官員指出，由於近期每天有上千名確診者，公立醫院的隔離醫治病床使用率已接近9成，承受很大壓力。

張竹君說，由於隔離病床供應緊張，公立醫院將會優先接收重症病人、老人及兒童，估計有數千名確診者仍在等候住院。

香港1月初起爆發第5波疫情，單日確診病例從最初的數十例上升到數百例，2月9日起突破1000例，今天更超越2000例大關。

疫情嚴峻，港府最擔心的是醫療系統超負荷，無法應付大量確診者。

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