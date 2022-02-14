香港疫情延燒 單日確診突破2千例大關創新高
香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數居高不下，今天新增個案更高達2071例，創下疫情爆發以來單日新高；此外，還有4500人被初步檢測出陽性反應。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指出，新增確診病例中僅19例為海外移入，其餘都是本土感染病例，且大部分Omicron變種病毒。
香港醫院管理局高層官員指出，由於近期每天有上千名確診者，公立醫院的隔離醫治病床使用率已接近9成，承受很大壓力。
張竹君說，由於隔離病床供應緊張，公立醫院將會優先接收重症病人、老人及兒童，估計有數千名確診者仍在等候住院。
香港1月初起爆發第5波疫情，單日確診病例從最初的數十例上升到數百例，2月9日起突破1000例，今天更超越2000例大關。
疫情嚴峻，港府最擔心的是醫療系統超負荷，無法應付大量確診者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言