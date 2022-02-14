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港童染疫後現重症或死亡 家長紛帶子女接種疫苗

中央社 / 香港14日電

香港近日有小孩感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後死亡或病情危殆，有家長擔心子女染疫，近日紛紛帶他們接種疫苗。

上月初香港爆發新一波COVID-19疫情後，近日每天確診病例都超過1000例，上週更有一名4歲幼童染疫後死亡，令本地家長深感憂慮。官方13日公布一名3歲女孩染疫後出現重症，目前情況危殆，在啟德兒童醫院接受治療。

無線電視今天報導，今早有家長帶同子女到港島北角渣華道體育館接種中心接種疫苗。有家長受訪時說，看到小孩染疫後死亡的新聞報導感到很害怕，於是帶子女接種疫苗。

也有家長說，之前不想子女接種疫苗，但最近有很多小朋友開始接種，開始有信心讓子女接種，但也擔心有併發症。

港府自去年2月底起為港人接種COVID-19疫苗，並逐步降低可接種疫苗的年齡。港府13日公布，15日起中國大陸科興疫苗的接種年齡降至最低3歲，並按原定計畫，16日起復必泰疫苗（輝瑞/BNT）的接種年齡降至最低5歲。

另外，報導引述香港衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，幼童染疫後出現重症，原因之一是他們沒其他冠狀病毒的抗體。

他說，幼童體型小、上呼吸道如氣管較窄，一旦感染冠狀病毒，情況會較嚴重。

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