香港向北京提出5點請求 現階段沒有封城計畫

香港政務司司長李家超今晚表示，港府今天向北京中央提出協助抗疫5點請求，中央全力支持港府採取一切措施遏制疫情，原則上接納港府提出的整體方向。他並表示，現階段沒有封城計畫。

綜合香港01、商業電台報導，李家超今天率團到深圳出席第二次大陸與香港COVID-19疫情專題交流會後，晚間9時舉行記者會交代會面成果。

他表示，港府在會上提出5點請求，包括派遣大陸專家協助進行病理排查及分析工作、增加香港檢測能力、協助建設檢疫及隔離設施、提供快速抗原測試套裝，以及提供口罩等抗疫物資。

李家超表示，會議氣氛積極、開放及具建設性，中央全力支持特區政府，採取一切措施遏制疫情，願意在各方面提供協助，會全面積極考慮特區提出的請求，原則上接納請求的方向，並取得成果。

他說，中央及廣東省會採取措施，保障香港生鮮食物、蔬菜和生活必須品的供應，也同意香港、廣東共同成立5個專班，包括流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組，以及其他物資供應組，將盡快制定執行方案，針對性解決問題。

李家超並表示，港府現階段沒有封城計劃，強調「動態清零」是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。

他說，今天的專題交流會由港澳辦副主任黃柳權主持，國家衛健委、中聯辦、廣東省政府及深圳市委等，均有派代表出席。

李家超說，黃柳權轉達了中央政府，特別是副總理韓正以及港澳辦主任夏寶龍對香港疫情的關切，並對爭分奪秒、全力抗疫的人員致崇高敬意，以及慰問香港同胞。

廣東省政府也傳達省委書記李希書的說話，指大家是一家人，幫助香港就是幫助廣東。