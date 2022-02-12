香港新增確診1514例再創新高 42間安老院爆疫情

香港今天新增COVID-19確診1514例，再創疫情以來新高，迄今已有42間安老院爆發疫情，院內許多老人未打疫苗。今天還新增3名死亡病例，其中包括一名年僅4歲的男童。

綜合港媒報導，衛生防護中心總監徐樂堅下午在記者會表示，市民需有心理準備，目前正與病毒進行近兩年來最嚴峻的一場硬仗，預料感染數字在未來短時間內將持續高企。他說，若現行的社交距離措施不收效，或須採取更嚴格措施，不排除封城等措施。

據衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增確診1514例，其中境外移入僅有5例，其餘皆是本土病例，絕大多數是變異株Omicron。本週已有超過3天新增確診破千例，今天還新增逾1500例一採陽性。

香港今天再添3起死亡病例，其中包括一名年僅4歲的男童。另有病危個案3例，嚴重個案16例。

公立醫院又有50名員工初確診，大部分是社區或居家感染。還有9名病人於篩查驗出病毒。

今天至少又有7間安老院爆發疫情。徐樂堅指出，這一波疫情在多間安老院舍及殘疾人士院舍爆發，擔心院舍沒打疫苗會嚴重爆發，至今42院舍爆發逾80員工感染，有老人死亡，情況令人憂慮。

他呼籲市民盡量避免外出或聚會，希望可盡快截斷傳播。

香港現在檢測病毒、醫療院所與隔離檢疫場所嚴重不足，已向北京求援。

目前港府推行「居安抗疫」，經防護中心評估為合適的密切接觸者及其家人會進行分別14天及4天家居檢疫。過去一天，已向1091人發出相關家居檢疫令，至今有3478人正在進行或完成家居檢疫，涉及1415戶。

徐樂堅表示，市民要有心理準備，一採陽性及確診個案入院要有些時間，甚至可能要等幾日時間。如有一採陽性家人在家等候，再要等候一兩天或更長，要留意風險，相關家人要戴口罩，要留意消毒，盡量避免接觸。