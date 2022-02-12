快訊

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

香港新增確診1514例再創新高 42間安老院爆疫情

中央社 / 台北12日電
香港今天新增COVID-19確診1514例，再創疫情以來新高，迄今已有42間安老院爆發疫情，院內許多老人未打疫苗。圖為一位香港民眾在美食街用餐。 路透社
香港今天新增COVID-19確診1514例，再創疫情以來新高，迄今已有42間安老院爆發疫情，院內許多老人未打疫苗。圖為一位香港民眾在美食街用餐。 路透社

香港今天新增COVID-19確診1514例，再創疫情以來新高，迄今已有42間安老院爆發疫情，院內許多老人未打疫苗。今天還新增3名死亡病例，其中包括一名年僅4歲的男童。

綜合港媒報導，衛生防護中心總監徐樂堅下午在記者會表示，市民需有心理準備，目前正與病毒進行近兩年來最嚴峻的一場硬仗，預料感染數字在未來短時間內將持續高企。他說，若現行的社交距離措施不收效，或須採取更嚴格措施，不排除封城等措施。

據衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增確診1514例，其中境外移入僅有5例，其餘皆是本土病例，絕大多數是變異株Omicron。本週已有超過3天新增確診破千例，今天還新增逾1500例一採陽性。

香港今天再添3起死亡病例，其中包括一名年僅4歲的男童。另有病危個案3例，嚴重個案16例。

公立醫院又有50名員工初確診，大部分是社區或居家感染。還有9名病人於篩查驗出病毒。

今天至少又有7間安老院爆發疫情。徐樂堅指出，這一波疫情在多間安老院舍及殘疾人士院舍爆發，擔心院舍沒打疫苗會嚴重爆發，至今42院舍爆發逾80員工感染，有老人死亡，情況令人憂慮。

他呼籲市民盡量避免外出或聚會，希望可盡快截斷傳播。

香港現在檢測病毒、醫療院所與隔離檢疫場所嚴重不足，已向北京求援。

目前港府推行「居安抗疫」，經防護中心評估為合適的密切接觸者及其家人會進行分別14天及4天家居檢疫。過去一天，已向1091人發出相關家居檢疫令，至今有3478人正在進行或完成家居檢疫，涉及1415戶。

徐樂堅表示，市民要有心理準備，一採陽性及確診個案入院要有些時間，甚至可能要等幾日時間。如有一採陽性家人在家等候，再要等候一兩天或更長，要留意風險，相關家人要戴口罩，要留意消毒，盡量避免接觸。

新冠肺炎

延伸閱讀

香港4歲男童染疫猝逝 Ct值20

確診再破千例 香港力爭千人國家隊檢測

香港商家疫下求生 「訂製」情人節浪漫

香港單日增3死 4歲童嘔吐昏迷不治

相關新聞

香港今日新增確診恐破1,500例 預計三月才達疫情高峰

香港新冠肺炎確診病例數持續攀升，香港商業電台預告，香港今日新增確診將達1,510例，再創新高。港府專家顧問、中文大學呼吸...

香港確診再創新高 重創酒樓、客運

香港疫情繼續蔓延，昨天確診個案再創新高，來到一千五百一十四例，另有三人死亡，其中包含一名四歲兒童。專家預計三月才達致高峰...

女友邀他一起居家工作 視訊開會中尖叫聲讓同事臉綠

香港第五波疫情大爆發，新增確診數已破千位數大關。許多公司都推行WFH安排，但部分人卻為此叫「苦」。有一名港男發文大抱怨

港疫情升溫 大陸加強生鮮供應 深圳口岸確保快速通關

2月以來，香港疫情持續升溫，早前因應有跨境司機及大陸人員疑感染新冠病毒，大批供港蔬菜未能送抵香港，導致超市的新鮮蔬菜均被...

新增本土11例 遼寧葫蘆島市：盡量不出市 居家不外出

過去一日，遼寧葫蘆島市新增本土確診11例，當地加強疫情防控。

上海通報1例來自台灣新冠確診病例 9日飛抵浦東機場

上海今日上午通報，2月11日通過口岸聯防聯控機制，報告7例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中病例7為台灣居民，本月9日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。