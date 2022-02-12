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中國批准輝瑞COVID-19口服藥 外國藥品首獲批

中央社 / 台北12日電
中國國家藥監局批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊，這是中國首度批准外國生產的COVID-19藥物。圖為2月6日黑龍江省哈爾濱火車站春節返程旅客。 中國新聞社
中國國家藥監局批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊，這是中國首度批准外國生產的COVID-19藥物。圖為2月6日黑龍江省哈爾濱火車站春節返程旅客。 中國新聞社

中國國家藥監局昨天附條件批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）口服藥，這是首個獲中國批准的外國COVID-19藥物。

外界也關注，中國未來是否會批准其他的COVID-19藥品和疫苗。

中國官媒央視新聞今天報導，國家藥監局11日依規定應急審評審批，附條件批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊。

報導表示，藥監局要求上市許可持有人繼續相關研究工作，限期完成附條件的要求，即時提交後續研究結果。

但報導並未提到附帶的條件細節。

這是中國首度批准外國生產的COVID-19藥物。上海復星雖獲輝瑞BNT疫苗的代理權，但中國尚未批准在當地使用這款疫苗。

中國之前為民眾施打的主要是國產的病毒滅活疫苗。有研究認為，滅活疫苗的防護力不如BNT和莫德納（Moderna）等mRNA疫苗。

中國也正研發國產的COVID-19口服藥。據陸媒科技日報，一款由中國科學院上海藥物研究所等5家機構共同研發的VV116藥物去年12月30日在烏茲別克獲緊急使用授權，在中國也已進入臨床階段，最快預計下半年啟動上市申請。

新冠肺炎 輝瑞

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