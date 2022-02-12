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北京支援抗疫 港府爭取加派檢測人員和檢測車

中央社 / 台北12日電

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻疫情，香港政府爭取北京支援抗疫，建議加派大量檢測人員和借調流動檢測車赴港，應付龐大檢測量。香港政府代表團今天上午在深圳和陸方代表會談。

星島日報報導指出，香港政府政務司長李家超與多名部門首長代表已在深圳，今天上午與國務院港澳事務辦公室、國家衛生健康委員會、國家疾病預防控制局、廣東省政府、深圳市政府的代表及專家開會，共同探究和制定支援香港抗疫等議題。

報導提到，根據消息人士透露，香港政府將在會上爭取加派大量檢測人員和借調流動檢測車赴港支援，協助提升香港每天檢測量。另也將尋求援助，在香港興建類似港版「火神山」醫院的隔離和醫療設施，避免病人留在家中，有交叉感染等風險。

另名消息人士表示，中國大陸過往打擊疫情的主要方法為在指定地方進行局部封區，然後進行大規模檢測，疫情重災區沿用傳統單管式檢測，非疫情重災區則採混樣測試，以加快檢測效率。今天會議討論上，也會就混樣測試等大規模檢測方式研商。

香港01報導，香港疫情爆發後，2月初起有逾千市民前往深圳灣大橋以北避疫，導致深圳隔離酒店爆滿。港珠澳大橋雙向「金巴」在停運3週後，今起恢復雙向運行，北上可多一個途徑，必須注意的是，在珠海口岸入境後，將會被安排前往中山、 江門、 珠海的隔離酒店檢疫21日。

新冠肺炎 香港

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