香港疫情燒 專家：估計病例爆發在3月達高峰

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，連3天確診病例數近千人甚至破千人。政府專家顧問表示，許多確診病例感染源不明，推估疫情病例爆發恐在3月達高峰；封城是最後手段。

綜合香港電台、星島日報等媒體報導，香港政府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系教授許樹昌在電台節目上表示，確診病例數持續上升，不少是源頭不明，很多流行病學專家估計，疫情會在3月達爆發最高峰。

許樹昌指出，確診個案數會否再上升，關鍵在於社交距離措施收緊，目前病毒即時傳播率為2.3（指1病人傳2.3人）；如果不採取任何社交距離措施，傳播率可達7至8。

許樹昌認為，如果社交距離措施收緊後未發揮充分效果，下一步就要將疫苗通行證擴展到公共交通，假如確診數字仍以4至5位數增長，導致公立醫院、竹篙灣檢疫中心、亞博館社區治療設施和檢疫酒店都用盡，封城會是最後可考慮手段。

香港若採封城措施將是艱鉅挑戰。許樹昌坦言，香港人口稠密，封城要確保食品物資供應，市民若要外出看醫生，仍要保留彈性，又要確保可監管市民不會偷外出，封城禁足在香港有很大的困難，且要有很多支援。

許樹昌提到，目前大多數患者屬輕症，主要出現微燒和喉嚨痛，有約1%屬相對嚴重，需要給予氧氣；不少情況嚴重、危殆和死亡的病人都是未接種疫苗者。根據新加坡數據，長者接種疫苗可大大降低感染後死亡率，例如80歲以上長者，未接種死亡率為21%；打了針則是3%。

許樹昌表示，香港居住環境擁擠，住宅未必有多間獨立洗手間，患者居家隔離並不理想，但若所有醫院及治療機構床位爆滿，居家隔離要以病徵輕或無症狀，及自我照顧能力高的人士為主。

他建議，市民若快速測試呈陽性，不要搭乘計程車前往急症室，因急診室已經「頂唔順」（粵語，指撐不住），家人應協助取深喉唾液樣本，如果驗出陽性，要等待安排入院，期間若與家人同住，雙方都要戴好口罩，分開用餐，若是共用洗手間，用完後要先消毒，家人亦要做檢測。

大埔那打素醫院內科部門主管、老人科專科醫師李舜華說，由於疫情走向嚴重，長者接種疫苗意願氣氛有所轉變，許多長者子女詢問長者是否適合接種疫苗等。醫院內科和隔離病房在第5波疫情爆發後已淪陷，有接種疫苗者，病況確實較輕微，最令人擔心的是未接種疫苗的長者，他們的病況可能變化得很快。