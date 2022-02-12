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女友邀他一起居家工作 視訊開會中尖叫聲讓同事臉綠

香港01 / 文．李納德
一名男子發文抱怨，女友要求到他家一同上班，殊不知女友經常追劇，開會中女友追劇追到尖叫，讓老闆和同事聽到超尷尬。圖片來源：Ingimage
一名男子發文抱怨，女友要求到他家一同上班，殊不知女友經常追劇，開會中女友追劇追到尖叫，讓老闆和同事聽到超尷尬。圖片來源：Ingimage

香港第五波疫情大爆發，新增確診數已破千位數大關。許多公司都推行WFH安排，但部分人卻為此叫「苦」。有一名港男發文大抱怨，自從女友都要WFH後，要求到他家一同上班，殊不知女友經常大聲聽歌、追劇，他卻忙於開會，試過開會中女友追劇追到尖叫，被老闆、同事聽到極尷尬，更發現女友吃零食狂掉的衛生問題，「同居一起WFH真是好煩」。網民則認為這是同居實驗，已試出不少問題，應先嘗試溝通，否則難談結婚論嫁，又坦言並非人人想WFH，有人就提議應該一人一對耳機解決問題。

樓主在香港討論區發文大抱怨，自從女友公司都要在家工作後，就提出到其家一起工作，「不要往返公司就好爽，只要做好事就ok」。女友經常在他的辦工時間聽歌、追劇，但他很忙碌又要頻頻開會。樓主開會時，女友更會在他身後追劇，常看到尖叫或大叫，與會者好幾次聽到他背後有人聲，「有一次老闆聽到我女友嚇到尖叫，同居講好幾次了請先收斂一下」。另外女友天天吃零食，讓他的房間周圍都是食物碎屑，「好不乾淨，又要花時間掃」，大嘆「覺得同居一起WFH真是好煩」。

網民指樓主的情況已算半同居，「讓大家先知道大問題」，反而WFH只佔其中一部分，「方法一得改變自己接受，方法二改造她，又或者自己認清楚前方的路」，又形容現在已相處不來，將來難談結婚論嫁娶，「小小事溝通一下」，難以忍受的話，她又不願意小聲一點，那只有請她離開。惟有留言笑稱，樓主的問題只是音量，買耳機就解決到，「你一對她一對這樣大家都聽不到大家，就算尖叫都聽不到」。

許多人認為WFH安排不適合所有家庭，「房又zoom，廳又zoom，真是好煩」，有網友分享每日WFH都聽到父母為了蠢問題大吵大鬧，「我只想靜靜地做事」、「我屋內只有我一個人正在工作，其他人都在玩手遊上網，睡覺」、「個個都WFH，但不是個個都想WFH耶」。

延伸閱讀：

WFH遇VPN常斷線被上司要求換電腦 打工仔呻無辜：同事都試過咁！

上司住新界偏遠地區　可WFH卻堅持返公司 原因曝光同事驚呆了！

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 居家上班 居家辦公

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