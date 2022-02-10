消息指香港今增逾980例確診 有市民返深圳避疫

根據香港媒體引述消息報導，香港今天新增超過980例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，疫情嚴峻下有市民返深圳避疫。

根據官方香港電台引述消息報導，本地今天新增超過980例確診病例，顯示疫情發展情勢依然嚴峻。香港政府今天下午會舉行記者會交待最新疫情。

上月初起，香港爆發第5波疫情，確診病例由最初的每天數十例激增至昨天有1161例，是疫情爆發兩年以來的單日新高。

香港商業電台今天報導，香港疫情嚴峻下，有市民選擇返內地避疫。今天早上10時深圳灣口岸開關前，一度有數百人排隊，不少人是一家大小帶著行李返內地。有返內地市民表示，即使未能預約深圳隔離酒店，亦嘗試過關輪候，等香港疫情緩和才回來。

香港入境處數字顯示，經深圳灣口岸前往內地人數自農曆年初起上升，由本月初每日900多人，增至昨天2141人，超出深圳健康驛站每日預約名額2000人。

深圳市政府口岸辦公室昨天發出公告，指健康驛站持續額滿，嚴重超出接待能力，呼籲旅客遵守預約規則，以免造成口岸聚集，增加疫情傳播風險。