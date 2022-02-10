快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港疫情嚴峻 醫療體系面臨龐大壓力

中央社 / 香港10日電
香港疫情轉趨嚴峻。示意圖/中新社
香港疫情轉趨嚴峻。示意圖/中新社

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情轉趨嚴峻，香港當局今天起禁止家庭之間聚會，宗教場所和理髮店也同時關閉兩週。激增的確診人數，也對醫療體系造成龐大壓力。

1月初起，香港爆發新一波疫情，確診數由最初的數十宗激增至昨天的1161宗，是疫情爆發兩年以來的單日新高。

昨天確診的病例中，許多是農曆新年間家庭成員互相拜年及聚會所致，因此，行政長官林鄭月娥8日公布，今天起禁止家庭之間的相聚，以減少社區人流。

此外，當局把宗教場所及理髮店納入強制關閉場所名單中，自今天起關閉兩週，而此前已有美容院和電影院等16種場所被勒令關閉。

由於確診人數大增，港府除了防止病毒在社區傳播外，也要解決醫治確診者的問題。

相關衛生官員昨天說，隨著確診人數激增，公立醫院正面對龐大壓力，病房使用率已達9成，急診室更是「嚴重超負荷」。

醫院管理局呼籲症狀輕微的確診者不要湧往公立醫院急診室，可以居家隔離，或求助家庭醫生。

當局已把竹篙灣隔離中心部分地方改為接納輕症確診者，這個中心原先只接受尚未確診的密切接觸者。

為了切斷病毒傳播鏈，港府已加強檢疫，一旦有人被確診或相關部門在生活污水中找到病毒，涉及大樓或場所都要圍封檢疫。

也因此，近週來，每天有數十幢大樓或場所遭當局圍封檢疫，但這也令當局面對人手和資源壓力，而民眾往往要排隊兩三個小時才能檢疫，坊間怨聲不少。

中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今早向媒體說，本地昨天有超過千人染疫，這只是反映7天前即年初三的感染情況，屬預期之內。

他說，以傳播率1傳1.8人及每一代傳播需時2.5日計算，預計未來7天確診案還會上升，有可能上升至每天2000至5000宗。

除了以上抗疫措施，當局也一直鼓勵市民接種疫苗；目前市民的首針接種率已超過8成，當局則期待超過9成，達到群體免疫水平。

截至昨天，本地累計確診個案1萬5623宗。

新冠肺炎

延伸閱讀

不只馬英九辦公室 立委李貴敏也收到「逆我死」恐嚇信

香港疫情飆升 民建聯籲向北京求援並全民普篩

疫情若失控 港專家：香港逾60%民眾將中鏢

「時代革命」周冠威讚台灣自由土地 盼借鏡香港並珍惜

相關新聞

大陸新增確診者降至7例 均在廣西百色

據大陸國家衛健委通報，9日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例29例。其中境外輸入病例22例，本土病例7例（均在廣西百色）...

學者預估 香港這波疫情確診人數恐達20萬

香港9日新增1,161例新冠肺炎確診者，再創單日新高。當中除8例為境外輸入，其餘均為本土病例。香港城市大學生物醫學系助理...

香港疫情嚴峻 醫療體系面臨龐大壓力

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情轉趨嚴峻，香港當局今天起禁止家庭之間聚會，宗教場所和理髮店也同時關閉兩週...

防堵疫情海嘯般來襲 香港公務員在家上班延至下周五

香港特區政府10日上午宣布，鑑於香港本地疫情非常嚴峻，為大幅減少社區人流和社交接觸，阻止病毒在社區海嘯式傳播，政府僱員特...

確診破千 港建制派籲求助北京

香港昨新增新冠病毒確診個案首次逾千，創疫情以來新高，絕大部分是本地個案，並新增兩人死亡。建制政黨指香港醫療系統瀕崩潰，要...

疫情若失控 港專家：香港逾60%民眾將中鏢

香港9日公布新增1161例新冠確診，創疫情以來新高。香港呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未來2周是控疫關鍵，香港市民要最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。