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香港疫情飆升 民建聯籲向北京求援並全民普篩

中央社 / 台北9日電

香港近日陷入第5波疫情，單日新增本土確診突破1000例大關。民建聯對此表示，香港醫療系統已瀕臨崩潰，建議港府向北京中央求助，派遣專家團隊赴港支援防疫，並對所有港人進行核酸檢測。

星島日報報導，民建聯表示，香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例飆升，依其他國家和地區經驗，預料香港單日確診數字很快會達到5位數。

民建聯認為，在病例飆升下，香港醫護人員數量嚴重不足，醫療系統瀕臨崩潰。因此，港府應求助北京中央派遣專家團隊支援香港防疫工作，並立即針對所有港人進行核酸檢測。

民建聯並建議港府增加社區隔離設施，同時向私立醫院購買床位及人力，以因應迅速上升的疫情。

港府今天通報，香港8日新增1161例確診病例，其中1153例屬本土病例，創下COVID-19疫情爆發2年來的單日新高，且首度突破1000例大關。

香港醫院管理局並評估，10日起香港單日新增確診將超過1000例；更有專家估算，到2月底，香港單日新增確診將突破1萬例。

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