香港估日增千例新冠確診 跟著北京「清零」真的可行嗎？

香港多家媒體報導稱，周三（2月9日）香港新增1161例確診個案，初步呈現陽性的個案也達到800例，較昨日625例確診幾近倍增，再創疫情新高，比早前專家預測的日期早一天破千，顯示疫情十分嚴峻，此前，港府周二（8日）祭出嚴厲的防疫措施。

香港正經歷第五波疫情，與12月底爆發的Omicron社區感染有關。一開始，一月初單日確診病例數量為數十例，後上升至單日百例，接著是300多例，2月7日起情勢更為嚴峻，單日逾600例。

相關的防疫限制包括疫情以來首度限制的私人聚會，10日起，僅允許兩個家庭聚會，而公眾聚集人數從當前的四人下調至兩人。港媒稱，這是繼前年7月實施兩人限聚後，再禁止公眾地方有兩人以上的聚集。

另外，宗教場所和理髮店則須關閉至2月24日，導致香港各區的理髮店外現排隊人龍。據規定，美發沙龍、購物中心和菜市場則將被納入「疫苗通行證」清單，屆時市民進入23類表列處所須打針，經商場歸家和接受政府服務等特殊情況可獲豁免。

疫情影響蔬菜供應

港府宣布相關限制後，許多人湧入當地超市搶購，許多地方的蔬菜都已經銷售一空。港媒稱，近日接連有跨境貨車司機在中國確診，導致貨車滯留而影響蔬菜供應，香港周二（8日）的蔬菜供應量約為前一天的三分之一。

香港灣仔區的一個超市中，有店員請人們不要再進入，並說：「裡面沒有蔬菜了……這就像戰場一樣。」並說人們試圖衝入超市內。路透社指，一些銷售中國大陸蔬果攤位被關閉，其他攤販則以兩倍的價格出售蔬果。

香港進口蔬菜批發商會會長袁昌向港媒表示，來自中國的蔬菜供應佔了香港約9成市場，隨著當地疫情緊張，供應狀況不知何時才會恢復正常。

清零或與病毒共存？

香港會不計民生衝擊祭出嚴厲防疫限制與和北京一至得「清零」防疫有關。香港特首林鄭月娥日前強調政府堅持「動態清零」並稱這符合香港實際情況。林鄭表示，近兩年來都是采用外防輸入，內防擴散，認為措施有效，她稱這不是「鐵板一塊」，會適時調節。

然而，目前全球部分國家已轉向與「病毒共存」的防疫策略，因此香港是否要持續跟隨北京「清零」，社會上持續有相關討論。

香港《明報》周三（8日）引述民主黨醫療政策發言人袁海文說，與病毒共存不必是「躺平」，當中仍有很多方案可選擇。對於北京官媒接連強調香港要「動態清零」，袁海文說，這難免「令人憂慮再談共存會否被視為政治不正確」。

根據香港民主黨1月25日公布的民調顯示，有65%受訪者認為香港「本該」或「十分應該」采取「與病毒共存」的策略，比兩個月前增加23個百分點，民主黨指，這反映香港市民抗疫疲勞。

真能清零嗎？

香港呼吸系統專科醫生梁子超向《明報》指出，目前有關「圍堵」和「與病毒共存」的爭論並無必要，指如果公營醫療體系崩潰，將帶來很大的生命危險；若社區有大量確診也會影響經濟和消費信心，因此他強調應盡力阻截今波疫情，才能最大保障生命和經濟民生。

香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）1月22日曾在臉書發文指，「病毒會長期傳播的現實，清零屬於不可能任務」，所以世界很多地方正開始在廣泛接種疫苗的情況下與病毒共存。

他分析，香港始終堅持「清零」，原因包括長者的疫苗接種率嚴重落後，若疫情爆發會拖垮醫療系統，其次，則是因「清零」是是中國通關的必要條件，因此港府一再堅持「清零」為控疫目標。

（路透社、明報、中央社、商業電台等）

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