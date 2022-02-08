香港宣布2年來最嚴防疫措施 限聚令緊縮至2人

香港行政長官林鄭月娥今天公布多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令減少至2人，並勒令關閉更多場所。

林鄭月娥下午會晤記者，指最新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來得凌厲急速，行政會議稍早時討論對策，決定採取以下措施壓制疫情。

一是在原有的17項表列處所，再加入宗教場所、商場、百貨公司，超市、菜市場（或市集）、理髮店共6個處所。原本的社交距離措施也延長至2月24日凌晨；宗教場所及理髮店也須自10日起需要關閉至24日。

二是「疫苗通行證」將於2月24日實施，市民進入受限表列處所如餐飲店及超市等，須使用「安心出行」及提供疫苗接種紀錄。其中一類的餐飲店提前自10日起實施。

三是當局緊縮限聚令，2月10日起公共場所的聚集限制由目前的4人減少至2人；任何私人處所不可以有2個以上的跨家庭聚會，但照顧者可獲豁免。

四是不接受強制病毒檢測的人，罰金由港幣5000元調升到1萬元（新台幣約3.57萬元）。

五是港府將修改法令，雇員要擁有疫苗通行證才可上班。若拒絕接種疫苗而未能上班導致被解雇，將不再被視為「不合理解雇」。

在宣布上述嚴厲措施之際，林鄭月娥同時公布新一輪疫情資助計畫，政府將會向防疫基金注資260億元，資助受影響商店、公司或雇員。