香港本土確診大增607例 創新高

中央社 / 香港7日電

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情轉趨嚴重，今天新增614例確診，較昨天倍增。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上公布，新增的614例中，僅7例為境外移入，其餘都是本土病例，且大部分是Omicron變種病毒。

同時，6日新增的本土傳播病例中，超過400例仍在找尋病毒來源，反映出社會上存在許多隱形傳播鏈。

張竹君表示，初步確診個案也高達600例，但有待最終確定。

衛生防護中心總監徐樂堅說，當前香港疫情形勢不樂觀，但當局仍積極採取圍堵檢疫措施，以切斷傳播鏈，當局對抗疫仍有信心。

他說，近2、3天確診個案激增，主要是新春假期有許多市民拜年聚會，但當局正採取圍堵政策，希望市民停止聚會，以收成效。

香港過去幾天的單日確診數都超過300例，昨天新增342例，今天則跳升至超過600例。

COVID-19在香港肆虐已有兩年，並先後爆發5波疫情。最近一波疫情自1月初爆發，近期的單日確診持續惡化，打破疫情發生以來紀錄，而這一波疫情的病毒主要是Omicron變種病毒。

面對新一波疫情如此嚴峻，港府仍強調「動態清零」，即採取圍堵方式切斷病毒傳播鏈，拒絕「與病毒共存」。

在做法上，當局一方面加強檢疫，另一方面也為大量確診者的出現做好準備。

新冠肺炎

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