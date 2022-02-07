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疫情嚴峻 港府擬收緊社交距離措施

中央社 / 記者張謙香港7日電

由於COVID-19（冠狀病毒疾病）日趨嚴峻，港府計畫大幅收緊市民的社交距離措施，但具體措施有待公布。

上月初起，香港爆發COVID-19第五波疫情，過去兩天的單日確診案都超過300宗，打破兩年疫情以來的紀錄。

食物及衛生局局長陳肇始今早說，由於疫情極度嚴峻，確診數字及源頭未明個案不斷上升，當局正積極考慮收緊社交距離措施，明天行政會議將會有所公布。

她在官方香港電台的節目上說，當局的方向是要減少人流，也會加強檢測能力和個案追蹤工作。

陳肇始說，本地確診數字正在倍升，開始幾何級數上升，如果市民如常聚會，情況會繼續惡化。

她呼籲市民留家抗疫，不要聚集，又呼籲市民盡快接種疫苗。

另據本地媒體報導，香港今天的確診案又超過300宗，但有待當局下午正式公布。

鑑於新一波疫情更為嚴峻，港府正採取多項防疫措施，包括：

一、繼續禁止餐廳晚上經營內用。

二、加強圍封，一旦有居民確診，同住大樓居民都要接受病毒檢測。

三、加強化驗生活污水，一旦檢驗出COVID-19病毒，污水來源區域的市民要強制接受病毒檢疫。

四、加強檢疫能力，初步由目前每天10萬次加到20萬次，之後提升到30萬次。為此，當局計畫重設「火眼」實驗室。

五、當局也計畫把竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施，接受病症較輕的確診者，也會考慮讓病情較輕的確診者居家隔離，以應對大量確診者。

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