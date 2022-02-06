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香港連兩天新增本土確診破300 官方：疫情危急

中央社 / 台北6日電
香港昨天新增確診351例創COVID-19疫情以來新高後，今天再添342例，而且都是本土病例，其中242例傳播源頭待查。 新華社
香港昨天新增確診351例創COVID-19疫情以來新高後，今天再添342例，而且都是本土病例，其中242例傳播源頭待查。 新華社

香港昨天新增確診351例創COVID-19疫情以來新高後，今天再添342例，而且都是本土病例，其中242例傳播源頭待查。官方直指當前疫情危急，尚未達到高峰；專家則疾呼進行全民檢測。

綜合星島日報、香港01報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報新增確診342例，全部是本土病例，其中只有100例是此前的關聯個案，242例源頭待查。此外，還新增逾300例初步確診（一採陽性）。

據張竹君公布，今天新增病例分布在深水埗、黃大仙、沙田、屯門、油尖旺、九龍城等多地，有安老院、住宅大樓、回教寺院與購物商城爆發群聚疫情。

她指出，元朗廣場已增至13人確診，包括保安、清潔、商戶、餐廳職員等。還有不少確診患者在農曆新年期間曾參加大型跨家庭聚會，又去過寶蓮寺及車公廟，擔心疫情會擴大。

衛生署長林文健在記者會表示，疫情形勢相當危急，過去兩週累計已有1921例，其中源頭不明超過320例，逾8成是Omicron。因為掌握不到之前傳了多少代，所以有很多隱形傳播。

他說，未能準確推斷疫情高峰期，但肯定未達高峰，預計會再上升。

林文健指出，當前第5波疫情，源頭是香港海景絲麗（防疫）酒店及倉鼠群組引起，確認絲麗酒店已引發768例，倉鼠群組則有84例。而社區傳播鏈也有3位數，不少近日是跨家庭聚會，逾24幢大廈有垂直傳播。

香港多名醫學專家表示，逆轉疫情的關鍵在於盡快降低社區人流，並配合全民檢測，避免疫情海嘯式爆發。

據中新社報導，呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，「過年期間人流反而增加，市民很多節日活動，讓病毒傳播速度加快」，病毒正在社區中極速擴散。

報導引述香江智匯會長、醫生周伯展表示，「按Omicron傳播中位數1傳7來計算，200宗源頭不明的病例可感染1400宗病例，數天內可發生第二代傳播，即1400宗病例的7倍，近萬人感染。」他相信昨天確診351例可能只是一個開始。

周伯展和唐繼昇均強調全民檢測的重要性，認為這是唯一且最有效的截斷隱形傳播鏈的方法。

新冠肺炎 香港

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