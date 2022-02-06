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陝西本土疫情實現清零 西安累計2053例

中央社 / 台北6日電

據官方通報，中國陝西省上月初爆發武漢市以來最嚴重的COVID-19本土疫情後，已於昨天實現「清零」。這波疫情累計確診2080例，其中，封城長達32天的西安市累計2053例。

據陝西省衛健委今天通報，2月5日無新增報告本土確診病例、疑似病例、無症狀感染者，治癒出院7例。

通報稱，2021年12月9日以來，陝西全省累計報告本土確診病例2080例（西安市2053例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例），全部治癒出院。這也代表陝西這波本土疫情實現「清零」。

西安2021年12月23日開始封城，直至1月24日宣布全面解封，總計封城長達32天。封城期間，西安官方強制集中隔離近5萬人，規模甚至超越2020年武漢封城。

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