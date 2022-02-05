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香港通報350例確診 疫情爆發以來單日最高

中央社 / 台北5日電

香港今天通報新增350例確診，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在香港爆發以來，單日新增確診最多的一天。

綜合港媒報導，香港5日增加350例確診個案，遠超今年1月27日單日164例確診的前高紀錄。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今天在電台節目時指出，目前疫情是抗疫兩年以來最嚴峻及最關鍵時期，隨著疫情形勢，以及政府加強個案追蹤和收緊防疫措施，相信仍需要一段時間方可遏制疫情。

香港這波疫情來勢洶洶。昨天通報新增131例確診病例，其中130例為本土病例，且當中59例源頭未明。

香港衛生防護總監徐樂堅4日曾表示，香港疫情並不樂觀，若沒有進一步措施遏止傳播，本土病例會幾何級數上升。

香港特首林鄭月娥已宣布加強疫苗覆蓋，將於2月24日起實施「疫苗通行證」制度，進入食肆及表列處所必須已至少打一劑疫苗，其後會提高至兩劑，最終將規定要打齊三針才符合「疫苗通行證」要求。

由2020年7月19日起，香港通報確診案例為截至當日凌晨零時的過去24小時的確診人數。

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