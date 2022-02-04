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香港近740萬人將接受COVID-19快速測試

中央社 / 香港4日電

香港當局計畫向全體居民派發COVID-19（冠狀病毒疾病）快速測試包，近740萬居民每人可獲派發一份，這些測試包下週起將陸續抵港。

行政長官林鄭月娥今天公布了相關計畫，指這些檢測包下週起陸續抵達，當局的目標是向每位市民派發一份，以便市民自行檢測。

但她說，這種快速檢測包只是輔助性質，並非代替核酸檢測；一旦有任何地方的污水化驗出病毒，區內市民可以先行使用它們，此舉可讓市民放心。

林鄭月娥說，她自上月中起已多次使用快速測試包，也同時進行核酸測試，全部呈陰性。

上月中起，港府已免費向市民派發了30萬套快速測試包。

林鄭月娥同時宣布，當局計畫提升核酸檢測能力，由目前每天10萬次的檢測能力增加到20萬次，並最終增加至30萬次。

為了提升檢測能力，當局月內將會重設「火眼實驗室」，這個實驗室可以每天檢測10萬次。

自上月初起，本地爆發近兩年來第五波COVID-19疫情，林鄭月娥形容這是嚴峻的一次，因為每天都有不少源頭不明確診案例，而且是跨區爆發，並且以傳播力極強的變異株為主。

她說，香港政府的防疫方針仍是「動態清零」，切斷病毒傳播鏈。

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