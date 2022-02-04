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香港今增131例確診 專家稱疫情不樂觀

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
2月4日大年初四，不少香港市民湧入黃大仙祠上香祈福，但香港近日每天都有百例新冠確診者，疫情並不樂觀。中新社
2月4日大年初四，不少香港市民湧入黃大仙祠上香祈福，但香港近日每天都有百例新冠確診者，疫情並不樂觀。中新社

香港今天新增131例確診病例，當中有59例源頭不明，71例與此前個案相關。香港衞生防護中心總監徐樂堅表示，香港近期每天都有百例確診數，疫情不容樂觀。

據香港電台報導，香港今天新增的59例源頭不明個案，分布在深水埗區、愉景灣、東涌逸東二邨、元朗、土瓜灣、荃灣、石硤尾，港島上環帝后華庭一座等地。

71例與此前確診相關個案中，包含屯門大興邨興平樓，部分同座向或同一樓層單位需要撤離；另外，葵芳邨葵歡樓疑似有傳播。

徐樂堅指出，上個月起，香港每天本土確診病例中的源頭不明個案由最初佔確診個案不超過10%，已於近日上升至20%~30%，今天源頭不明更達到45%，源頭不明個案累計接近220例。

徐樂堅說，近日源頭未明個案顯示，與源頭群組起碼有一代或以上傳播，已經較難找到隱形傳播源頭，Omicron病毒株在垂直或橫向都較容易傳播。他呼籲港人注意衞生、手部清潔及戴口罩，更重要的是要施打疫苗、減少群聚，身體若有不適應及時就醫。

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