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港增131例確診 官員警告病例或幾何級數爆發

中央社 / 香港4日電

香港COVID-19疫情日趨嚴峻，今天新增131例確診病例，當中59例傳播源頭不明。另外，今天還新增一採陽性195例。衛生官生警告，本土病例稍後可能以幾何級數爆發。

綜合港媒報導，香港衛生防護總監徐樂堅今天下午在記者會上表示，對香港疫情並不樂觀，指過去4天每天有過百本土病例，並呈上升趨勢；而且每天的源頭不明病例比例，由過往兩成至三成，今天增至四成半，近日累計有接近220例。

徐樂堅表示，近期源頭不明病例跟原本源頭群組至少有一代傳播，較難找到隱性傳播源頭。他警告若沒有進一步措施遏止傳播，當有超級傳播發生，本土病例會幾何級數上升。

香港今天新增131例確診病例，其中130例為本土病例，當中有59例傳播源頭不明，遍布多區，以深水埗有10例最多。另外，香港今天新增一採陽性195例。

上月起，本地爆發近兩年來第五波疫情，至今已約有2000例確診病例（包括境外移入），當中主要是本土病例，並以變異株Omicron和Delta占多數。

由於市民在新春期間互相拜年，當局及政府專家顧問都擔心，過年後疫情會出現海嘯式爆發，甚至失控。

隨著各區的不明源頭確診病例增多，近期每天都有數十個住宅區、商店及其他地方的相關人士需要接受強制檢疫，政府在調配人力和資源上也十分吃緊。

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