香港本土病例連3天破百 官方呼籲員工在家工作

香港政府衛生防護中心今天公布，新增COVID-19本土確診病例121例。官方表示，病毒株Omicron傳播快速，有多起源頭不明案例，推估未來勢必有更多病例；呼籲雇主盡量使員工在家工作。

香港正在經歷第5波疫情，香港政府衛生防護中心今天下午公布，截至今天0時，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例142例；121例為本土病例，其中有31例源頭不明，擴及香港、九龍和新界。這也是香港連續第3天，本土病例破百例。

綜合港媒星島日報、香港電台報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案涉及香港、九龍和新界，不少患者的病徵輕微或是無症狀，相信社區有不少傳播鏈。Omicron傳播呈幾何式上升，按照目前趨勢，不斷地有不明個案出現，擔心未來將增為數百例甚至是更多個案，使得醫療系統加重負荷。

張竹君建議，市民在假期期間不要外出聚會，盡量留在家中。目前流行性感冒病毒的活躍度較低，倘若出現病徵，很大機率是COVID-19；而非流行性感冒，市民若有出現病徵，應該盡快地接受檢測。

香港政府今天下午4時許發布新聞稿指出，為了大幅減少社區人流和社交接觸，政府政策局和部門明天會擴大特別上班安排，除了提供緊急和必要公共服務、防疫抗疫等有關人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作，這項安排暫定實行至2月11日。另也呼籲（民間企業）雇主，盡量讓員工在家工作。

新聞稿內容強調，疫情非常嚴峻且有惡化趨勢，政府必須做特別上班安排，在實行特別上班安排期間，政府部門會維持緊急和必要公共服務以及各項抗疫工作，政府將密切觀察疫情發展，因應疫情實際需要，靈活調配人手全力支援抗疫。