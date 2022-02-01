港醫管局總裁警告 香港年後疫情可能大爆發
香港醫院管理局行政總裁高拔陞今天表示，COVID-19的Omicron變種病毒傳播率異常地高，加上香港疫苗接種人數不盡理想，春節後出現大型爆發的機會已達危險水平，海嘯式爆發可能隨時發生。
綜合港媒報導，高拔陞今天透過香港醫管局官網發文指出，過去幾週是香港防疫2年來的最大挑戰。在Omicron和Delta變種病毒夾擊下，香港每天新增近100例確診個案，且不少來自不明源頭的傳播鏈，情況「令人非常憂慮」。
高拔陞提到，目前香港兒童和老年人接種疫苗的比率仍較低。如果疫情在這兩個族群出現大規模爆發，情況將不堪設想。
他表示，香港政府已盡最大努力去為最壞情況作準備。但若出現大量病人而病床不敷使用時，可能要為最壞情況作出進一步緊急應變。
高拔陞呼籲香港民眾在春節期間應盡量留在家中，減少跨家庭聚會，並盡快接種基礎疫苗或第3劑疫苗。
鑑於香港1月31日持續新增本土確診病例80例，港府同日宣布，將現行社交距離管制措施結束日期，從原定的2月3日延至2月17日，增加2週。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言