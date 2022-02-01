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港醫管局總裁警告 香港年後疫情可能大爆發

中央社 / 台北1日電

香港醫院管理局行政總裁高拔陞今天表示，COVID-19的Omicron變種病毒傳播率異常地高，加上香港疫苗接種人數不盡理想，春節後出現大型爆發的機會已達危險水平，海嘯式爆發可能隨時發生。

綜合港媒報導，高拔陞今天透過香港醫管局官網發文指出，過去幾週是香港防疫2年來的最大挑戰。在Omicron和Delta變種病毒夾擊下，香港每天新增近100例確診個案，且不少來自不明源頭的傳播鏈，情況「令人非常憂慮」。

高拔陞提到，目前香港兒童和老年人接種疫苗的比率仍較低。如果疫情在這兩個族群出現大規模爆發，情況將不堪設想。

他表示，香港政府已盡最大努力去為最壞情況作準備。但若出現大量病人而病床不敷使用時，可能要為最壞情況作出進一步緊急應變。

高拔陞呼籲香港民眾在春節期間應盡量留在家中，減少跨家庭聚會，並盡快接種基礎疫苗或第3劑疫苗。

鑑於香港1月31日持續新增本土確診病例80例，港府同日宣布，將現行社交距離管制措施結束日期，從原定的2月3日延至2月17日，增加2週。

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