杭州本土病例18例 官方連夜運載近萬居民隔離

大陸浙江省杭州市COVID-19本土疫情升溫，官方說明，由於病毒變異株Omicron傳染性強，專家決議，長江小區和長江西苑等封控區內居民統一轉送到集中隔離點，截至昨天下午已運載9218人。

根據國家衛生健康委員會疫情統計，杭州市昨天單日增加18例COVID-19本土病例。杭州市第一起Omicron感染者在1月26日凌晨確診，確診個案曾經參加慧而特餐飲設備有限公司年會，該波疫情傳播鏈多和這家企業員工或相關人員有關。

杭州市昨天下午4時召開新冠肺炎疫情防控工作記者會。會上重點摘錄指出，約半數確診病例為慧而特公司人員，發病時間到隔離管控時間的間隔較長，顯示病毒已在公司內傳播。濱江區長江西苑、長江小區出現多例非該公司員工的病例，病毒可能已在社區傳播。

濱江區政府常務副區長陳宇在會上表示，長江小區和長江西苑於1月26日晚間發現確診病例，因此將其調整為封控區，考量Omicron傳染性強，長江小區和長江西苑確診病例密集接觸者多、商業住宅態樣複雜，為了防堵疫情擴散，經疫情專家決議，長江小區和長江西苑人員統一轉送到集中隔離點。

陳宇提到，封控區內共有居民樓95棟、2662戶、9322人，截至1月28日下午3時，共完成轉運336車次，安全轉運9218人。封控區內居民予以配合，使得隔離轉運工作得以進行，「代表濱江區委、區政府，感謝全體市民的理解和支持」。

浙江省疾控中心副主任樓曉明認為，初判該波疫情傳播是「物傳人，再人傳人」，第一起病例病毒樣本在基因測序後發現，其與浙江省近期本土或境外移入病例病毒基因組同源性低；經與全球公開數據庫比對，發現與國外2021年12月11日上報的病毒株同源性高。同時已在該家企業未啟用的進口物料11份樣本中，檢出4份Omicron陽性標本，顯示物傳人的可能。

多張社群網頁發出照片顯示，官方連夜發車載運居民到集中隔離點，該措施讓居民頗有抱怨。有人提到，從家中被拉出來，在小區外集合與等待，淋雨吹風1個小時還不能上車；上了車後所有人都在密閉空間裡，「有沒有考慮到轉移過程中交叉感染的風險」。

還有人在社群網頁上發文說，剛到隔離酒店，又被通知要轉移，車上人很多，若真感染了都不能確定是不是在車上被感染的。