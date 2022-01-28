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「千年大計」夢碎？大陸雄安確診數飆升封城 北京嚴陣以待

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圖為河北省雄安新區容城縣北京市朝陽區實驗小學（雄安校區），醫護人員為學生進行核酸檢測。中新社
圖為河北省雄安新區容城縣北京市朝陽區實驗小學（雄安校區），醫護人員為學生進行核酸檢測。中新社

位於北京西南約100公裡處的雄安新區本周在發現數例新冠感染病例後採取封城措施，近130萬居民須接受檢測並居家避疫。

雄安新區防疫部門周五對法新社證實，所有居民被要求不得離開自己居住的小區。報導稱，此前中國各地的封禁措施基本都公布，官方媒體也有廣泛報導，但雄安封城似乎悄無聲息，令當地居民倍感困惑。

雄安下屬的雄縣一位防疫官員對法新社表示，封城預計持續一周左右，但具體何時結束還不清楚。1月23日到24日間，雄安新區檢測出5例新冠感染病例，官方通報稱確診者均為從北京豐台返鄉的人員。此前，山東、山西和遼寧也相繼出現與豐台相關病例。

官方稱，此輪疫情主要與豐台區的冷鏈物品或相關從業人員有關。本周豐台區對更多住宅小區實施了封閉管理，要求居民每天進行核酸檢測。該區約200萬居民已參加了三輪大規模核酸檢測。

「千年大計」今何在

位於北京和天津之間的雄安幾年前曾火爆一時。2017年4月，中國政府宣布建立「雄安新區」。 官方對其功能定位是疏解北京的「非首都功能」，減少人口等方面壓力，帶動京津冀協同發展。由於這是習近平親自點名的項目，中國官媒甚至稱之為「千年大計、國家大事」。

「雄安夢」首先引爆當地的炒房熱，以至於政府不得捕出手干預，頒出多項禁令。然而幾年過去，新區建設並無大的進展，疏解首都壓力似乎也無人再提起。直至2021年7月底河北省人大常委會通過《河北雄安新區條例》引起媒體注意。按照條例，雄安建設事務由河北省政府管轄，由此引發「雄安新區降級」的疑問，以及習近平是否對雄安失去興趣的猜測。

眼下習近平無疑有更重要的事要關心。即將開幕的北京冬奧會和今年秋季的中共20大，是政府要全力保障成功的兩件大事。

冬奧會的防疫布局是否能阻止新冠疫情在中國擴大，是公眾關心的一個焦點。在抵達北京參加冬奧會的入境者中，周五又有兩名運動員和8名隨行官員被測出新冠陽性。由此，進入冬奧「防疫泡泡」的人員中，已有89人被確診。

周五，中國通報了39例新增確診，其中杭州有22例。由於其中一名感染者曾參加一場人數超過300人的聚會，當地衛生部門警告可能還會出現更多感染病例。

在中國其他地方，每日新增確診病例數量正在減少。西安一周以來沒有新增確診病例，為期約一個月的封鎖本周解除。臨近北京的天津也宣布戰勝了奧密克戎疫情，解除了對該市民眾的大部分限制措施。

（綜合報導）

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新冠肺炎 北京冬奧 習近平 封城

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