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香港新增確診115例 本土確診連續兩天破百

中央社 / 香港28日電
香港28日新增115例COVID-19確診病例，其中111例為本土病例，病例數雖較昨天回落，但新增本土確診已連續兩天突破百例。香港中通社
香港28日新增115例COVID-19確診病例，其中111例為本土病例，病例數雖較昨天回落，但新增本土確診已連續兩天突破百例。香港中通社

香港今天新增115例COVID-19確診病例，其中111例為本土病例，病例數雖較昨天回落，但新增本土確診已連續兩天突破百例。另外，今天還新增一採陽性80多例。

綜合港媒報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增的本土確診病例中，有6例是源頭不明。源頭不明病例累計有30多至40例，不少病例涉及退休人士，他們通常除了光顧街市之外，主要留在家中，反映社區仍有很多隱形傳播鏈，在特定環境下可以造成超級傳播，病例有可能幾何級數上升。但目前病例未見飆升，尚算比較穩定。

本土疫情重災區的新界葵涌邨，至今累計396例確診或一採陽性病例。葵涌邨出現疫情至今已超過一週，邨內逸葵樓2600名居民已被圍封7天居家隔離，今早已經解封。

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