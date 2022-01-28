中大研究：76%新冠康復者現「長新冠」後遺症 缺三種腸道細菌成關鍵

中文大學醫學院最新研究發現，76%新冠康復者會持續出現記憶力差、脫髮及疲勞等，俗稱「長新冠」後遺症（即患者在感染新冠病毒數周至數月後出現持續症狀）的不適，研究顯示患者後的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關，其中缺少能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌及假小鏈雙歧桿菌更是關鍵，研究人員認為可透過調節腸道內的細菌，促進患者痊癒及減少新冠肺炎後遺症出現。

「長新冠」指新冠肺炎患者在病毒清除後，至少有一種症狀持續四周或以上。中大醫學院的研究，分析106名新冠病人的情況，發現高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，最常見症狀包括疲倦（31%）、記憶力差（28%）、脫髮（21%）、焦慮（21%）和睡眠困難（21%）。

腸道微生態失衡導致「長新冠」

研究團隊發現，「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，而「惡菌」則較多；相反，沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士相似。團隊又發現，「長新冠」患者在年齡、性別、其他疾病、使用抗生素和抗病毒藥物，以及感染新冠肺炎的嚴重程度等方面，均與沒有出現後遺症人士沒有分別，反映腸道微生態失衡是導致「長新冠」主因。

患者缺少提高人體免疫力腸道細菌

研究團隊進一步研究腸道細菌失衡與不同類別的新冠後遺症之間關聯，包括呼吸系統、神經系統、消化系統、皮膚（脫髮）、肌肉骨骼和疲勞。結果發現，多達81種腸道細菌與多種新冠後遺症有關，當中不少細菌更與三種或以上持續症狀有密切關聯。

團隊又發現，「長新冠」患者腸道中缺少了幾種能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌和假小鏈雙歧桿菌，患者入院時的腸道微生態失衡狀況是導致日後出現「長新冠」的主要因素。

調節腸道內細菌促進痊癒及減少後遺症

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，研究結果顯示新冠患者的腸道微生態可預測出現後遺症的風險，當全球有數以百萬計人士感染新冠肺炎，是次研究顯示透過調節腸道內的細菌，可促進患者痊癒及減少新冠肺炎後遺症出現。

腸道微生態與「長新冠」兩者關係示意圖。圖/香港01

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文章授權轉載自《香港01》