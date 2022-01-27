杭州確診病例及企業進口物料 均驗出Omicron

大陸浙江今天新增COVID-19本土確診病例8例，均在杭州市，並在首個確診病例的樣本及其所在企業的進口物料上，檢出多個Omicron病毒變異株陽性樣本。

綜合媒體報導，浙江省疫情防控工作新聞發布會今天通報，27日凌晨至下午2時，新增COVID-19本土確診病例8例，均在杭州市。目前全省只有一個中風險區域，沒有高風險區域。

發布稱，經省疾控部門對首名發病病例樣本進行基因測序，顯示屬於Omicron病毒變異株，與浙江近期發生的本土或境外輸入病例病毒基因組同源性低。但與全球公開數據庫比對，發現與國外採樣日期為2021年12月11日的病毒序列高度同源，是一起獨立傳播疫情。

調查也發現，在首個發病病例所在的企業，未拆封使用的進口物料中，檢測出多個Omicron核酸陽性樣本。溯源工作仍在進行中。

通報並稱，為防範疫情擴散已提出多項措施，包括控制民眾聚集性活動數量及規模、提倡春節期間不舉行展銷促銷與企業年會等活動、家庭聚餐不可超過10人，自行舉辦5桌以上宴會等聚餐活動，需向所屬社區居委會或村委會報備。

通報也提到，全省風險人群管控政策需統一，包括對中高風險地區及其所在鄉鎮旅居人員，實行「14＋7」健康管理措施。