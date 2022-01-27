研究：腸道微生物失衡與COVID-19後遺症有關
香港一項研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患康復後出現的後遺症，與腸道微生物失衡息息相關。
中文大學醫學院近日在醫學期刊Gut發表了相關研究結果。
研究指出，超過75%的COVID-19患者康復後6個月內出現至少一種症狀，當中最常見的是疲倦（31%）、記憶力差（28%）、脫髮（21%）、焦慮（21%）和睡眠困難（21%）。
研究也發現，有後遺症的COVID-19康復者，其腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，「惡菌」相對較多。
相反，如果患者康復後沒有後遺症，腸道微生態較豐富及多樣化，與從未染疫的人相似。
中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟說：「這是全球首個研究證實新冠肺炎（COVID-19）患者康復後出現持續性腸道微生態失衡，而這現象很可能是導致出現後遺症的重要原因。我們發現個別的腸道細菌種類與某些後遺症有特別關聯，顯示分析腸道微生態或可預測新冠肺炎後遺症。」
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