北京市新增8例本土病例 核酸檢測禁收「加急費」
北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今天下午通報，北京市新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。官方表示，將加強檢查核酸檢測價格，嚴禁對市民收取「加急費」。
北京市新冠肺炎疫情防控工作記者會今天下午舉行。中國新聞網報導，過去24小時期間（1月25日下午4時到26日下午4時），北京市新增本土病例8例，其中6例為確診病例，2例為無症狀感染者，均無病毒變異株Omicron新增感染者。
1月15日爆發本土疫情以來，北京市累計本土病例75例，病毒變異株Omicron累計確診病例6例，均為輕型，目前已經連續3天沒有新增Omicron感染者。病毒變異株Delta確診案例累計69例，其中15例是無症狀感染者。
北京市市場監督管理局副局長唐云華在記者會上表示，市場監管部門持續展開蔬菜等生活必需品和防疫物資價格檢查，重點為社區蔬菜店、超市和封控管控小區等，將會緊盯價格、逐點查核。另也將對核酸檢測機構進行價格檢查，嚴查收取「加急費」的行為。
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