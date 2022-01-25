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張文宏建議上海 為疫情暴增10倍做好應對準備

中央社 / 台北25日電

身兼上海市人大代表的抗疫專家張文宏，近日在提交今年上海兩會的書面建議指出，應針對「疫情規模超出現在5倍或10倍」做好預案，他認為全球抗疫已出現疲乏，這為中國帶來巨大風險。

綜合溫州新聞網等陸媒報導，華山醫院感染科主任張文宏在書面建議中指出，COVID-19的病毒變異株Omicron正以前所未有的速度席捲全球，中國近期多個地區的疫情都出現源頭不清的情況，證明大多數Omicron傳入時都無症狀，很多感染者在早期很難被發現。

張文宏認為，當前，全球COVID-19疫情進入了新的階段，一方面是病例數大增，另一方面疾病的嚴重性較早前有所減弱，直接導致了全球在抗疫措施上出現疲憊和鬆懈的傾向，世界主要國家都列出了放開限制措施的時間表，「這也就意味著，我們即將面臨的強大輸入性疫情和本土病例傳播的巨大風險」。

他說，Omicron隱秘傳播仍可能誘發較大範圍的傳播，繼而帶來醫療擠兌和次生災害，因此要繼續做好新階段的精準防控準備。

針對新一波疫情威脅，張文宏建議上海，進一步加強演練，對超出目前疫情規模5倍或10倍的情況下如何應對做好預案，包括：隔離用房、疫調追蹤、核酸篩查，擴大隔離區的物質保障等等，各區政府都要有具體的預案，甚至演練。

張文宏表示，上海在輸入性疫情嚴重的時候，每日新冠患者數量接近500例。目前，上海輸入性疫情已達到抗疫以來最高峰，需要為迎接更多的輸入疫情，甚至是輸入疫情與本土疫情疊加做好準備，包括將分級診療培訓和物資準備向更基層醫療機構推進。

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