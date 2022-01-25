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北京新增15例本土病例 加強重點人員篩查

中央社 / 台北25日電

中國北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今天下午表示，當地在過去24小時新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新冠肺炎確診病例12例，無症狀感染者3例。

北京市今天召開第275場新冠肺炎疫情防控工作記者會。中國新聞網報導指出，24日下午4時到25日下午4時期間，北京市新增本土確診病例12例、無症狀感染者3例。未有病毒變異株Omicron新增感染者。

從1月15日以來，北京市已經累積本土新冠肺炎感染者67例。其中變異株Omicron疫情累計6例確診病例，為輕型；變異株Delta關聯疫情累計報告病例61例（確診病例47例，無症狀感染者14例）。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，要進一步加強重點人員篩查工作，全面覆蓋不遺漏，繼續展開冷鏈從業人員全面排查，以及風險點、小藥店、小診所等全面排查，重點風險人群也要全面篩查，堅決阻斷病毒隱匿傳播。

徐和建強調，要做好核酸檢測的組織和服務工作，做到應檢盡檢、願檢盡檢。區域核酸篩查要進一步升級，滾動推進，做好群眾組織和現場管理，維護好檢測點現場秩序，防止人員群聚。提升檢測能力和效率，確保快採快檢，不漏一人。

目前北京市有高風險地區1個，中風險地區6個，其他地區均為低風險地區。

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