深圳加嚴入境限制 港人須持24小時內陰性報告

針對香港爆發第5波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中國深圳當局加嚴香港人入境限制。明天起，由香港入境深圳的普通旅客，必須出具24小時內核酸檢測陰性結果報告。

根據深圳新聞網報導，由於當前疫情形勢嚴峻複雜，為了堅守疫情防線，保障市民群眾健康安全，明天起，由香港入境深圳的普通旅客，入境時必須持有粵港兩地政府認可檢測機構出具的24小時內核酸檢測呈陰性報告。

這些旅客入境後需接受14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測，不再實施「7+7+7（集中隔離7天+居家隔離7天+居家健康監測7天）」隔離醫學觀察和健康監測。上述措施經深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室研究決定。