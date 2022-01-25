香港疫情重災區葵涌邨累計226例 兩大樓續圍封

香港COVID-19疫情重災區仍集中於新界葵涌邨，截至昨天累計病例已226例。其中，新增超過10例一採陽性的夏葵樓，今天起圍封5天；原本明天解除圍封的逸葵樓，還要延長兩天。

香港本月初爆發第5波疫情，主要是Omicron和Delta病毒變異株，其中以葵涌邨最為嚴峻。當局上週起圍封邨內的逸葵樓5天，其餘大樓只圍封1天，並要所有居民做核酸檢測。

行政長官林鄭月娥今早宣布，葵涌邨至24日累計有226例確診及一採陽性病例，其中有210多例集中在逸葵樓及映葵樓，當中逸葵樓再有新增病例，累計超過150例。

逸葵樓原定明天解封，但當局決定延長圍封2天至28日。而夏葵樓有超過10例一採陽性，即日起也要圍封5天。

葵涌邨爆疫後，外界不少人質疑政府為何不圍封全邨，林鄭月娥回應說，葵涌邨有3萬多居民，任何圍封決定，既要考慮對居民的影響，也要視乎政府的人力。目前在葵涌邨進行防疫的官派人員每刻都高達1800人。

她並表示，從目前的疫情看，農曆年初四政府放寬防疫限制的機會很低，仍與各部門評估微調的可能性。與此同時，政府將會加強推動「疫苗氣泡」計畫。

所謂的「疫苗氣泡」計畫，是限定只有接種了疫苗的市民才能進入某些場所。外界預料，春節過後，港府將會規定進入餐廳及其他娛樂場所的人，必須接種至少1劑疫苗。

林鄭月娥表示，到目前為此，市民接種首劑疫苗的比率為78.1%。