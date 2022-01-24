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香港COVID-19新增近百本土確診 葵涌邨是重災區

中央社 / 香港24日電

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第五波疫情持續，其中新界葵涌邨仍是重災區，今天再有69例確診病例，全港則有98例新增本土病例。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，香港今天新增109例確診病例，其中98例為本土傳播病例。

在本土傳播病例中，69例來自葵涌邨。自本月初累計至今，該邨已約有200人確診，占本土確診病例大部分比例。

本月初起，香港爆發第五波COVID-19疫情，病毒包括變異株Omicron、Delta等。

葵涌邨爆發疫症後，當局圍封了多幢大樓，強制居民每天接受病毒檢測；圍封期最長5天，期間居民不能進出。

但當局沒有圍封全邨所有大樓，部分疫情不嚴重的大樓，居民仍可自由進出。

目前葵涌邨已是當局防疫的重點，當局派遣了大量醫護和工作人員在邨內抗疫，另有大批警員駐守，警方還設立了流動指揮車，統籌邨內秩序。

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