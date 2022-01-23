北京冬奧：39入境涉奧人員COVID-19複檢陽性
北京冬奧組委今天通報，機場入境涉奧人員中，已有39人的COVID-19病毒複檢出陽性，他們是屬於運動員和隨隊官員之外的「其他利益相關方」。目前閉環管理內的核酸檢測次數已超過33萬次。
新華社報導，北京冬奧組委23日通報，自1月4日至22日，機場入境涉奧人員總數累計2586人，其中運動員及隨隊官員171人，其他利益相關方2415人。經海關檢測後，複檢COVID-19病毒陽性39人，均來自其他利益相關方。
1月4日至22日，閉環內核酸檢測總次數已有33萬6421次，其中運動員及隨隊官員175次，其他利益相關方33萬6246次。複檢陽性33人，均來自其他利益相關方。
報導說，北京冬奧會入境涉奧人員和相關工作人員均實行閉環管理，與社會面完全隔開。
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