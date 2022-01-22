Omicron蔓延全球 IMF籲中國大陸放棄「清零」防疫政策

在極具傳染力的Omicron變種在全球蔓延的背景下，國際貨幣基金組織（IMF）呼籲中國放棄現有的「清零」防疫政策。周五，該機構總幹事喬治艾娃（Kristalina Georgiewa）在參加世界經濟論壇線上活動時表示，事實證明，嚴格的防疫限制措施不管對中國經濟還是世界經濟來說，都是一項負擔。

她指出，由於對新冠感染病例「零容忍」的政策而不斷出現工廠關停的局面，也是造成這個世界第二大國民經濟體如今增速放緩的原因之一。

路透社報導指出，哪怕只是出現少數感染病例，中國也會采取非常僵硬的應對措施，導致大都市被封城，或者是重要貿易港口停止運作。而德國經濟也會因為物流滯澀而受到影響，因為中國是德國最重要的貿易伙伴。

在新冠疫情爆發之後，中國以出人意料的速度控制住了疫情，並且成為2020年唯一經濟正增長的大國。在2021年，中國國內生產總值雖然實現了8.1%的高增長率，但是下半年已經開始出現明顯的增長疲軟。

目前仍然實行「鎖國」政策的中國，雖然新冠疫苗接種率很高，但是國際上普遍認為，中國使用的滅活疫苗對於高傳染性的Omicron變種防護力較低，不如在西方使用的mRNA技術疫苗。德國知名病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）曾表示對中國充滿擔憂。

2022年冬季奧運會即將於2月初拉開帷幕，屆時會有數以千計的外國運動員和其他人員匯聚在北京。專家認為，盡管北京採取了非常嚴格的防護措施，將所有冬奧參與人員隔離在所謂的「防疫泡泡」之內，但是出現感染病例幾乎是不可避免的。

柏林洪堡大學夏裡特醫院（Charité）公共衛生研究所所長庫爾特教授（Tobias Kurth）日前在參加德國之聲電視台的訪談節目時表示，在Omicron變種全球肆虐的背景下，「零感染」是一個不可能達到的目標，「只能說是盡量減少感染人數，或者是盡量根據實際情況的變化去靈活應對，對群聚性感染及早發現，通過測試進行排查並將感染者加以隔離」。

由於Omicron變種目前表現出來的致病性比新冠病毒原始毒株以及其它變種都要低，因此不少人都寄希望於新冠病毒能夠逐漸演變成為一種類似普通流感的病毒，從而宣告這場全球大流行瘟疫的終結。

據香港電台網頁版報導，香港大學微生物學系的研究發現，Omicron變種變種病毒的病毒復制能力及致病性較其他新冠病毒變種低。該研究負責人袁國勇教授表示，人體因為疫苗或感染刺激免疫系統對抗病毒，從而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脫人類的免疫系統，這些基因突變也同時降低病毒在肺部的繁殖效率。

袁國勇表示，希望Omicron變種繼續遵循有關的進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

（路透社、香港電台等）

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