快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

北京再添12例本土病例 Delta疫情升溫

中央社 / 台北22日電

距離北京冬奧開幕只剩13天，北京市Omicron本土疫情雖已受到控制；但冷鏈傳播而起的Delta本土疫情持續升溫，今天再添12個病例，豐台區一個社區因此被列為高風險地區。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制今天下午舉行新聞發布會，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華指出，北京海淀區近日新增加的病例來自集中隔離篩查發現，Omicron疫情得到了有效控制。

他表示，北京朝陽、房山、豐台、大興區近日報告的Delta本土疫情處於發現早期，疫情源頭還在排查中，多名感染者活動足跡複雜，涉及的場所人群密集，社區傳播和外溢風險較高，需要加快風險人群排查和管控。

綜合北京日報、北京青年報報導，北京市政府今天下午召開疫情防控工作記者會，北京市疾控中心副主任龐星火通報，1月21日下午4時至1月22日下午4時，新增9例COVID-19本土確診病例、3例本土無症狀感染者。

北京市官方公布的病例詳情顯示，今天新增12個病例，其中11個屬於西南郊冷凍庫的Delta傳播鏈，沒有新增此前海淀區冒出的Omicron病例。

龐星火指出，1月15日以來，北京已累計報告本土病例34例，其中確診病例27例、無症狀感染者7例，涉及5個行政區。1月21日至22日，市疾控中心對後續8例病例的樣本進行全基因組測序，結果顯示，均屬於Delta變異株，均為同一條傳播鏈。

由於豐台區玉泉營街道萬柳園小區近14天累計報告8例本土確診病例，今天已被列為高風險地區。

新冠肺炎

延伸閱讀

港大研究：Omicron複製能力低 致病性也較低

包裹可能攜病毒？ 北京籲民眾別網購

報復北京 美國宣布暫停大陸航空公司44個航班

美研究指mRNA疫苗追加劑 為抗Omicron關鍵

相關新聞

Omicron肆虐 張文宏：做好疫情暴增10倍如何應對的準備

Omicron肆虐全球，擔任上海市人大代表的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，在提交今年上海兩會的書面建議中指出，全...

大陸新增本土確診23例 北京10＋6疫情最嚴峻

據大陸國家衛健委通報，1月21日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例63例。其中境外輸入病例40例，本土病例23例。當天本...

北京疫情散發 冬奧壓力大

再兩周北京冬奧會開幕，但北京近日已出現十五例確診病例。大陸副總理孫春蘭主持專題會議強調，要採取堅決果斷措施，盡快處置北京...

大陸CDC專家：無論是否接種疫苗，都會感染Omicron

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友指出，目前全球的疫情顯示，現有疫苗效果在於減輕感染後的症狀和死亡，但抵擋不住O...

陸衛健委：春節流動、聚集導致大規模疫情機會不大

農曆春節即將到來，大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，由春節假期人員流動和聚集導致大規模疫情捲土...

防Omicron 哈爾濱沒疫情也要進行全市核酸普篩

黑龍江省會哈爾濱近期並未傳出本土新冠疫情，卻在22日宣布，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精準防控「關口前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。