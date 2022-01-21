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香港新增本土確診18例 逸葵樓爆發群聚遭圍封

中央社 / 香港21日電
香港新界一棟住有2600人的大樓因為爆發群聚感染，已遭官方圍封，居民恐將被強制居家隔離。圖為香港西灣河體育館疫苗接種中心，有不少民眾排隊等候接種疫苗。中新社
香港新界一棟住有2600人的大樓因為爆發群聚感染，已遭官方圍封，居民恐將被強制居家隔離。圖為香港西灣河體育館疫苗接種中心，有不少民眾排隊等候接種疫苗。中新社

香港今天新增24例COVID-19確診病例，其中18例為本土病例。新界一棟住有2600人的大樓因為爆發群聚感染，已遭官方圍封，居民恐將被強制居家隔離。

衛生官員今天公布最新疫情時指出，新界葵涌邨逸葵樓連日來爆發疫情，先後有20名住戶、訪客及工作人士染疫。

逸葵樓18日起陸續有居民生病，到醫院檢查後確診感染COVID-19，而且這些確診者分布在不同樓層。

衛生部門已圍封逸葵樓，為大樓居民檢測病毒，期間又發現零星個案。

由於逸葵樓有大量居民感染病毒，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨晚實地檢查大樓情況。他其後表示，大樓結構並無傳播病毒風險，不必疏散大樓2600名居民。

但本地媒體最新報導稱，當局稍後可能會勒令大樓全部居民接受居家隔離至少3天，不得離開。

本月初起，COVID-19變異株Omicron開始在港散播，最初只有個別感染源頭，但最近幾天源頭愈來愈多，部分確診病例還找不到病毒傳播源頭。

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