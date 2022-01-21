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北京再添12人染疫 全面排查冷鏈行業人員

中央社 / 台北21日電

距離北京冬奧開幕只剩14天，北京市通報今天再添12例COVID-19本土病例。官方表示，由於其中一起群聚疫情是進口冷鏈物品引發，將對冷鏈行業從業人員及共同居住者全面排查，不漏一人。

綜合北京日報、北京青年報報導，北京市政府21日下午召開疫情防控工作記者會，北京市疾控中心副主任龐星火通報，1月21日截至下午4時，北京市新增7例本土確診病例，其中輕型4例、普通型3例；新增5例本土無症狀感染者。

龐星火說，結合流行病學調查及病毒全基因測序結果，本輪疫情初步判斷為兩個不同感染來源的群聚疫情：一是由國際郵件引發的群聚疫情，屬於變異株Omicron，累計報告本土確診5例，均在海淀區；二是由進口冷鏈物品引發群聚疫情，屬於變異株Delta，累計報告本土確診13例、無症狀感染者5例，涉及朝陽區、豐台區和房山區。

北京15日爆發本土疫情迄今，累計報告本土病例23例，其中確診18例、無症狀感染者5例，涉及海淀、朝陽、豐台和房山等4個行政區。

官方公布今天新增12例的詳情顯示，其中2例是Omicron確診，其餘10例均為冷鏈相關的Delta病例。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，要迅速展開涉疫冷鏈貨物全鏈條排查，追查來源和流向，及時封存，防止病毒傳播。將對冷鏈行業從業人員及共同居住者全面排查，不漏一人。

徐和建強調，將加強冷鏈貨物市場監管，加密冷鏈行業採樣檢測頻率。嚴禁進口冷鏈貨物與國內貨物混裝、混運、混存。對商場、農貿市場等冷鏈末端要加強篩查，嚴格落實防疫措施。

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