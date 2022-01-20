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香港新增10例本土確診病例 中學24日起停課

中央社 / 香港20日電

香港今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中10例屬於本土傳播。港府宣布，所有中學24日起停課。

最新一波疫情繼續在本地蔓延，並且出現多個傳播源頭，包括出售倉鼠的零售店、幼兒園和中學等，部分個案找不到傳播源頭，令疫情更難控制。

由於疫情轉趨嚴峻，港府今天宣布，所有中學24日（下週一）起停課，直到農曆新年假期結束後才復課，而小學和幼兒園早於14日停課。

香港自本月初起爆發新一輪疫情，也是COVID-19傳至香港後的第5波較為嚴重的疫情，廣義而言，至今約有80例本土確診病例。

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