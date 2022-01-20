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北京5天增9例本土確診 最少3條傳播鏈

中央社 / 台北20日電
北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，而且分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。美聯社
北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，而且分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。美聯社

北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，而且分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。

綜合陸媒報導，15日北京通報於海淀區有1例本土確診病例，感染Omicron病毒變異株，是北京首次出現該變異株。18日通報該病例的母親及單位的同樓層同事也確診。另外朝陽區也有1例陽性病例，感染Delta病毒變異株。

19日北京通報新增5例陽性病例，其中4人為同一單位的冷凍庫裝卸工人，另1人為密切接觸者，一起從事冷凍庫裝卸工作，其中3人驗出Delta變異株。他們當中2人居於房山區企業宿舍同一房間，3人居於豐台區。

迄今北京此輪疫情已波及4個區，而且涉及最少3條傳播鏈。

中國新聞周刊引述中國一名病毒學家分析，該5名冷凍庫工人感染源頭應該來自該冷凍庫，很可能其中1人先感染，再傳染其他人。

迄今北京當局未公布該5名冷凍庫工人所裝卸的貨品流向，是否已傳播至新環境或其他人。不過該病毒學家表示，出現這可能性的機率很低，除非這些病例平常很活躍，與很多人有密切聯繫，否則病毒不大可能一下子透過冷凍庫方式廣泛傳播。但不能確定會否再出現新病例。

該病毒學家又指，於海淀區發生的病例，迄今擴散傳播風險很小，但於朝陽區出現的病例值得警惕。

中國疾控中心副研究員張宇日前表示，仍在調查朝陽區病例的感染源頭，在其周圍肯定還有其他感染者，但應該不會太多。

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