防堵疫情 香港教育局：中學生暫停上課
防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron蔓延，香港教育局今天宣布所有中學24日起停課，直到農曆新年假期結束。在此之前，本地小學和幼兒園已率先停課。
港府同時宣布，明天起允許5至11歲兒童接種疫苗。此前，當局只允許12歲以上市民接種。
教育局發言人說，近日疫情轉趨嚴峻，本地出現多起源頭不明的確診個案，社區已有隱形傳播，學校也接連有確診個案，師生需要強制檢測、甚至檢疫。
本地小學、幼兒園已於14日率先停課，直到農曆新年假期結束後復課。
本月初起，香港爆發第五波疫情，初期主要病毒是Omicron，最近又出現Delta零星個案，累計已有數十例確診病例。這些變異株同時夾擊香港，令當局大為緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言