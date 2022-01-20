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防堵疫情 香港教育局：中學生暫停上課

中央社 / 香港20日電

防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron蔓延，香港教育局今天宣布所有中學24日起停課，直到農曆新年假期結束。在此之前，本地小學和幼兒園已率先停課。

港府同時宣布，明天起允許5至11歲兒童接種疫苗。此前，當局只允許12歲以上市民接種。

教育局發言人說，近日疫情轉趨嚴峻，本地出現多起源頭不明的確診個案，社區已有隱形傳播，學校也接連有確診個案，師生需要強制檢測、甚至檢疫。

本地小學、幼兒園已於14日率先停課，直到農曆新年假期結束後復課。

本月初起，香港爆發第五波疫情，初期主要病毒是Omicron，最近又出現Delta零星個案，累計已有數十例確診病例。這些變異株同時夾擊香港，令當局大為緊張。

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