西安多區解封 官方：疫情進入收尾階段

中國陝西省西安市因COVID-19疫情封城28天後，多個行政區今天宣布解封，全面恢復正常生產生活秩序。18日首度實現病例零新增後，西安官方今天稱，疫情進入收尾階段。

西安2021年12月23日封城迄今已28天，今天首度通報無新增病例。

綜合央視新聞、西安晚報報導，西安市19日下午召開疫情防控新聞發布會通報，1月18日，西安市無新增本土感染者，本輪疫情累計報告本土確診2050例。

西安官方稱，從1月10日起，新增病例均在隔離管控和閉環管理人員中發現，實現了「社區動態清零」目標；自2021年12月12日以來，西安市首次實現單日本土病例零新增，「疫情進入收尾階段」。

據報導，西安曲江新區、未央區、經開區、滻灞生態區以及國際港務區今天相繼發布通告，宣布20日零時起全面、有序恢復正常生產生活秩序。居民可正常出入社區，不再查驗48小時核酸檢測陰性證明；生產生活經營場所經備案後復工復產，但餐廳暫不提供堂食，娛樂場所仍不開放。

西安官方並稱， 本輪疫情累計治癒出院1317人，已將近患者總數2/3。現有733例確診病例仍隔離治療，均為輕型和普通型，無重型和危重型病例。