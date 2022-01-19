香港撲殺染疫倉鼠「不人道」？哈爾濱安樂死染疫貓咪曾掀正反論戰

銅鑼灣寵物店因倉鼠驗出帶有新冠病毒，政府迅速下達「殺鼠令」，要撲殺2,000隻倉鼠，並稱去年12月22日或之後在香港寵物店買倉鼠的市民，應將倉鼠交到漁護署作人道處理。

對於有寵物的民眾來說，將染疫寵物交出由政府進處置都難以接受。去年10月黑龍江哈爾濱新冠肺炎疫情反彈，其中有一確診者所飼養的3隻貓咪，因被檢測出對新冠病毒呈陽性反應，最終安樂死，亦曾引發內地網友正反論戰。

哈爾濱3貓咪確診 安樂死是唯一方法?

9月28日，黑龍江哈爾濱確診病患劉女士在網絡求助，她表示自己正在醫院隔離治療，但27日她社區工作人員告知她，她家養的3隻貓咪被檢測出陽性，要被執行安樂死，她跟網友求助希望給「貓咪一個活著的機會」，許多網友聲援。但28日下午6時證實三隻貓咪已經被安樂死。

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「哈爾濱貓咪安樂死」事件引發許多討論，許多內地網友認為「太過慘忍」亦有網友認為這是「不得不作」的事情，討論聚焦在「難道沒有更好的做法嗎？」

劉女士提到三隻貓咪，一隻養了五六年，另外兩隻也養了兩年。（截圖自＠新京報我們視頻）

內地傳媒則引述中國疾控中心病毒病預防控制所專家盧學新說法，他指出，因目前有關新冠病毒還沒有累積足夠的數據，還不能確認新冠病毒是否可以在人和動物間循環傳播。哈爾濱的貓感染事件，有很大可能是寵物接觸新冠病毒後的偶發感染，「若不處理及時，寵物會繼續污染環境，繼續造成傳播」。

此外，盧學新指出，一方面中國缺乏針對動物感染新冠病毒後的管理措施，加上將受感染寵物集中隔離、接種疫苗的可行性不大，似乎現時中國在應對類似情況時，安樂死是唯一方法。

網友：可否將染疫寵物隔離為寵物接種疫苗?

當時，亦有不少網友建議將受感染寵物集中隔離。但盧學新認為並不可行。盧學新解釋，動物感染新冠病毒後是否會發病並不確定，有可能長期攜帶，也有可能只是一次性的感染，因此難以指導隔離措施。再者，動物品種多樣、習性各異，動物群體或不同動物間的接觸交流，會造成管理上的很多漏洞，統一管理難度太大。

至於能否跟預防狂犬病一樣，為寵物接種新冠疫苗，盧學新亦稱，隨著新冠疫情的發展變化，新冠病毒正不斷變異，更加複雜嚴峻，目前應該還是盡快給人接種疫苗，建立免疫屏障。

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主人隔離寵物狗遭撲殺 江西「無害化處理」惹議

此外，在疫情下，主人隔離時寵物該如何處置也時常成為內地輿論焦點。去年11月，江西上饒市信州區金鳳花園小區一住戶在酒店隔離期間，其飼養的小狗卻在家中被身穿防護服的人員持鐵棍敲打頭部撲殺，事後，當局回應稱，工作人員在未與主人充分溝通的情況下，將寵物狗作「無害化處理」引發網友反彈，「主人隔離期間寵物處理」再次引發內地輿論關注。

江西有住戶在隔離期間養的寵物狗遭防疫人員棍棒打死。（影片截圖）

除了上海、廣州明確提到主人可以「帶寵物隔離」外，北京、杭州等多地分別就上述事件作出回應。北京昌平區為例，區政府表示會提供兩種解決方案，一是義工上門餵養，二是政府集中代養，兩種方式任意選擇；杭州市衛健委則指，該市並未出台關於寵物安樂死的強制規定，但不允許帶入隔離點。同時，多間公益組織呼籲建立全國性的家養寵物隔離制度。

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內地公益組織 曾呼籲建立家養寵物隔離制度

北京愛它動物保護公益基金會（下稱它基金）建議出台全國性的家養寵物隔離制度，並適時更新《新型冠狀病毒肺炎防控方案》。在徵詢獸醫、法律專家意見後，給出3項具體建議。

其一是當飼主受感染時，寵物應該隔離觀察；當地應制定無人照料寵物轉運流程和隔離管理方案，在徵得飼主同意後，委託隔離區內的第三方專業機構隔離看護寵物，定期檢測。若沒有第三方專業機構，可以在隔離區設立隔離飼養場所，安排專人定時餵養。

第二，針對飼主需集中隔離醫學觀察，強烈建議寵物應隨同主人一同隔離，或在保證各項防疫措施落實到位的情況下，留一人居家隔離照料寵物。在規定的隔離期結束，飼主和寵物檢測均為陰性，應該恢復正常的生活狀態。

第三，針對寵物體表採樣核酸檢測陽性，建議交由專業寵物醫療機構作隔離觀察，等待自然轉為陰性。目前，國內沒有任何相關案例可以證明寵物攜帶新冠病毒會傳染給人類。專家認為，跨物種傳染的可能性極小，寵物體表採樣核酸檢測陽性，很大可能是體表沾染了污染區內的病毒。

它基金認為，寵物即使攜帶病毒也不會造成其發病，所以寵物即使體表採樣檢測陽性也無需治療，因此強烈反對任何形式的不負責任的撲殺或所謂的「無害化處理」，反對任何形式不人道對待動物的方式。

文章授權轉載自《香港01》